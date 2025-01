Sven Nys heeft prestatie van ontgoochelde Thibau in Diegem grondig geanalyseerd en heeft er een glasheldere mening over

Thibau Nys duikt vandaag in Dendermonde terug het veld in. In Diegem kon hij voor het laatst met gelijke wapens strijden. In zijn eigen Baal werd hij gehinderd door een val en een schoenwissel. Daarna hielden fitheidsproblemen hem weg van Koksijde.

De laatste wedstrijd van Thibau Nys dateert nog altijd maar van vier dagen geleden. In deze drukke periode, waarin haast elke dag een veldrit op het programma staat, lijkt dat al een eeuwigheid. Vooral omdat andere crossers zich ondertussen wel laten zien hebben. Het laatste echte referentiepunt dat we hebben van Thibau is dus de Superprestige in Diegem.

Daar heeft zijn vader Sven Nys bij PlaySports wel één en ander over te zeggen. "Ik heb de wedstrijd opnieuw bekeken en geanalyseerd. Thibau maakt een stuurfoutje bij het ingaan van de laatste ronde. Daardoor levert hij zijn finale inspanning om terug te komen en niet om van de rest weg te rijden." Kortom: die krachten kwam Thibau op het einde tekort.

Sweeck kende sterke dag in Diegem

De neutrale toeschouwer zal in Diegem niet geklaagd hebben. Liefst zeven veldrijders kwamen op een ronde van het einde nog in aanmerking voor de overwinning. In die slotronde speelde zich vooral een denderende strijd tussen Thibau Nys en Laurens Sweeck af. Dat Sweeck toen gewoon een sterke dag kende, beseffen ze ook wel in het kamp Nys.

Sven Nys stelde ook vast dat er bij Laurens Sweeck nog wat meer scherpte op zat in het slot. "Het was een mooie finale, alleen was er eentje nog wat frisser", concludeert Nys. Die frisheid heeft de uitslag bepaald. Thibau was wel erg teleurgesteld over het mislopen van de zege in Diegem en na de jaarwisseling was het in Baal al helemaal balen.

Thibau Nys hoopt op sterke prestatie in Dendermonde

In Dendermonde ligt er een kans voor Thibau Nys om met een sterke prestatie die mindere herinneringen achter zich te laten.