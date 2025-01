Waanzinnige reeks slaat hele veldritwereld met verstomming, wat is het aandeel van Sven Nys? "Zeker in begin belangrijk"

Sven Nys zal er wel heel fier over zijn. De waanzinnig straffe reeks waar een teamlid van Baloise Glowi Lions aan bezig is, tart alle verbeelding.

Lucinda Brand heeft dit seizoen 23 crossen gereden tot dusver en evenveel keer stond ze op het podium. Tel er nog eens het einde van vorig seizoen bij en dan heeft de Nederlandse al 31 keer na elkaar podium gereden. Onwaarschijnlijk! "Neen, evident is het zeker niet. Het zijn heel veel verschillende type wedstrijden. Dat maakt het ook echt bijzonder inderdaad", geniet ze er van met volle teugen.

Brand heeft ook in haar veldritcarrière geïnvesteerd, bijvoorbeeld door in België te komen wonen tijdens de winter. "Ja, dat zijn allemaal dat soort dingetjes. Je blijft extra trainen op details, aandacht besteden aan de materiaalkeuze. Al die kleine dingen moet je bij elkaar optellen. En dan is het kwestie om niet te vergeten om energie over te houden. Ik ben blij dat ik dit op mijn leeftijd voor elkaar blijf krijgen."

Brand slaat bijna niets over

De Nederlandse kampioene slaat ook amper een cross over. Nochtans is de theorie dat je aan frisheid wint door af en toe eens te skippen. Daar geloofde ze vroeger ook in. "Ik heb altijd gezegd dat je keuzes moet maken. Ik ben het jaar ook niet begonnen met het idee om voor een bepaald klassement te gaan. Normaal krijg je een natuurlijke selectie, waardoor je er in een bepaald klassement beter voor staat."

Nu is het lastig om een keuze te maken, omdat ze in elk klassement op één van de eerste plaatsen staat. "Ik kijk gewoon hoe lang ik het kan volhouden. Als het echt niet meer gaat, kunnen we alsnog een besluit nemen. Vooralsnog gaat het goed." Heeft Sven Nys ook een aandeel in die knappe reeks van haar? "Zeker in de eerste jaren is hij belangrijk geweest en daar haal ik nu veel profijt uit."

Aanwezigheid Nys en Braes belangrijk

"Er zijn gewoon koersen waar het fijn is dat Sven Nys en Eric Braes op de lastige punten van het parcours staan en je zo een extra paar ogen hebt", betrekt ze hen in de hulde. "Dat zijn dingen waar we bij de ploeg aan werken. Ik vrees niet de dag dat ik niet meer op het podium sta, wel de dag dat ik mezelf over de grens heb getrokken. Het kan ook ineens volledig ineenstorten. Dat is een risico dat ik neem."