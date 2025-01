Wout van Aert diep geraakt na glorietocht door de weide en heuvels in Dendermonde: "Het doet mij echt iets"

Wout van Aert kan nog altijd geraakt worden door bepaalde dingen in de koers. Tijdens zijn glorietocht in Dendermonde is dat gebleken.

Van Aert kon moeilijk anders dan positieve vaststellingen doen nadat hij de cross in Dendermonde domineerde. "Ja, ik denk wel dat ik op schema zit. Ik heb deze crossen aan mijn programma toegevoegd om te kijken hoe ik er voor stond. Ik kan er niets anders van maken dan dat het goed is. Daar ben ik heel tevreden mee." Iedereen weet wel dat voor Van Aert alles gericht is op die twee grote doelen uit het voorjaar van het wegseizoen. "Fysiologisch helpen deze inspanningen ook met het oog op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar dit parcours staat wel heel ver van het wegwielrennen. De cross van gisteren en een parcours als Loenhout zijn dan nog een betere prikkel." Van Aert in de wolken met grote opkomst Dat neemt niet weg dat Van Aert nog altijd enorm kan genieten van een dagje door het modder ploeteren zoals in Dendermonde. "Dit zijn de dagen waar ik vroeger crosser voor geworden ben." Ondanks het barslechte weer stond het publiek op sommige plaatsen toch rijen dik. "Het is ongelooflijk om op een dag als vandaag toch zoveel mensen buiten te zien komen." Het is zeker niet iets dat Van Aert zomaar als vanzelfsprekend beschouwt. "Het doet mij echt iets om te voelen dat je zoveel supporters hebt. Ik wil iedereen bedanken die mij vandaag heeft aangemoedigd." De volgende plannen liggen ook al vast. "Morgen nog een dagje rusten en dinsdag vertrek ik inderdaad naar Spanje voor de volgende ploegstage." Van Aert zoekt weldra weer de zon op Daar zal hij ongetwijfeld hele andere omstandigheden aantreffen. "Het zal deugd doen om in betere temperaturen te trainen."