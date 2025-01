Mathieu van der Poel speelt open kaart over wat zijn passie naast de fiets betekent en kreeg er ook al complimenten door

We weten reeds dat Mathieu van der Poel uiterst getalenteerd is op de fiets, maar dat is hij ook daarnaast. Hij heeft nog wel enkele passies waar hij al enige inkijk heeft in gegeven.

Van der Poel heeft ook een passie voor mooie auto's en dat krijgen we meestal te zien als hij aankomt op een veldritparcours. Al heeft dat dan ook wel met een soort ambassadeursrol te maken. Nog een andere passie van Van der Poel is het golfen. Als hij ietwat zonnige omstandigheden kan vinden, dan is een bezoekje aan het golfterrein niet ver weg.

Met posts op sociale media laat hij geregeld zien hoezeer hij geniet van het golfen. "Vind ik leuker en leuker, het gaat me ook beter en beter af. Golfen is een kwestie van techniek maar ook van concentratie. En als je je concentreert, beleef je de beste ontspanning", is zijn logische verklaring in het magazine Vlaamse Wielrijder & Biker.

Van der Poel leeft zich uit in zijn favoriet decor

Het is dus een sport die Mathieu van der Poel toelaat om het nuttige aan het aangename te koppelen. "Ik beweeg en ik ontspan bijgevolg terzelfdertijd. Twee vliegen in één klap. En het doet me in de buitenlucht zijn, in het groen." Dat is zijn favoriete decor. Hij is niet voor niets zo goed in het veldrijden en gravelbiken. Dat vertaalt zich ook naar het golf toe.

"Ik voel me prima op het golfterrein. Golfen is mijn tweede passie geworden. Ik doe dat echt graag", maakt Van der Poel duidelijk hoe belangrijk het voor hem is geworden. Hij doet dat af en toe ook wel in het gezelschap van bekenden. "Ik ga wel eens spelen met professionele players en die zeggen me dat ik het goed doe en dat ik een prima slag heb."

Van der Poel krijgt vertrouwen in zijn golfspel

De wielrenner van Alpecin-Deceuninck merkt dus dat hij er steeds beter in wordt. "Technisch gaat me dat goed af. Ik kreeg er vertrouwen in."