Remco Evenepoel kondigt start van nieuwe fase aan in zijn revalidatie en zegt wat belangrijker is dan wat dan ook

Als alles naar wens verloopt, begint een nieuwe fase in de revalidatie van Remco Evenepoel. Hij zou vanaf vandaag op de rollen moeten kunnen fietsen.

Remco Evenepoel heeft onlangs uitgebreid met de internationale media gepraat en op de site van Soudal Quick-Step vat hij nog enkele dingen samen. Hij heeft het vooral over hoe hij zich momenteel voelt en de stappen die er nu aan zitten te komen. Op zijn persconferentie verklaarde hij al dat hij reeds tien weken niet meer op de fiets zit.

Het is de bedoeling om die periode van tien weken nu af te sluiten. Remco Evenepoel hoopt dat hij vanaf vandaag opnieuw op de rollen kan fietsen. "Ik zal het rijden op de rollen combineren met mijn sessies bij de fysio", verkondigt hij. Als die combinatie voor hem doenbaar is, zal dat een nieuw teken zijn dat zijn herstel op de goede weg zit.

Evenepoel heeft iets om naar uit te kijken

Evenepoel heeft dus iets om naar uit te kijken, maar beseft als geen ander dat het cruciaal is om nu niet over zijn toeren te gaan. Dat zou een te groot risico zijn als hij weer honderd procent fit wil worden. 'Ik ben mentaal klaar om terug op de fiets te zitten, maar zal me in het begin niet 'pushen' om voluit te gaan, want ik wil dat mijn schouder volledig herstelt.'

Evenepoel heeft ook al duidelijk gemaakt dat hij hoopt om in februari opnieuw buiten te rijden. Voorlopig is dat dus zeker nog niet aan de orde. "Mijn schouder is nog niet klaar om de schokken op de weg te absorberen. Dat is waarom ik nog niet buiten op de weg rijd", verklaart de man die voor Soudal Quick-Step zal moeten oogsten in de Tour de France van 2025.

Eerst weer de oude Evenepoel worden

Vooraleer hij daar aan kan denken, moet Evenepoel er zich dus op richten om weer helemaal de oude te worden.