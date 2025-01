Mathieu van der Poel als tegenstander of niet, clan Nys durft te dromen: "Misschien nog wereldkampioen, dat kan allemaal"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel blijft torenhoog favoriet om wereldkampioen te worden. Bij de clan Nys beginnen ze desondanks te dromen van een perfect seizoen in de kampioenschappen.

Het is meer dan terecht dat de entourage van Thibau Nys stevig gevierd heeft nadat hun held de Belgische titel veldrijden veroverde. VRT NWS zag hoe Thibau zijn fans toesprak en toch wat moeite had met de tapkraan. Gelukkig had hij goed nieuws te melden: er stonden twee vaten klaar. Daar zullen de aanwezigen wel eventjes mee zoet geweest zijn.

Daarnaast werden er nog enkele reacties gesprokkeld bij familie en vrienden. Een mecanicien kwam nog met de meest opvallende woorden. Voor de man in kwestie was het BK 2025 een nerveuze bedoening. "Spannende wedstrijd gezien. Er was veel stress bij ons. Je kan altijd brokken maken, ofzo. Ik ben heel fier op Thibau Nys. Ik ben heel mijn leven met de vader mee geweest en nu met de zoon."

Geschiedenis herhaalt zich bij familie Nys

Prachtig om zulke verhalen te horen van de personen achter de schermen. Bij de familie Nys is het inderdaad frappant dat bepaalde mensen uit de omgeving al decennia lang mee hun steentje bijdragen aan de successen. Eerst bij Sven en nu bij Thibau. "We hebben al veel meegemaakt. De geschiedenis herhaalt zich. Ja, er is vroeger veel gefeest, en nu opnieuw."

"En misschien kan Thibau nog wereldkampioen worden, dat kan allemaal", laat de mecanicien een ballonnetje op. Opvallend dat hij dat zelf naar voren brengt, aangezien op het WK ook ene Mathieu van der Poel aan de start staat. Nys zei zelf al het WK te rijden om te proberen winnen, weliswaar in het achterhoofd houdende dat Mathieu wellicht wint als hij in orde is.

Veel vertrouwen bij mecanicien Thibau Nys

Enige tijd geleden gaf Thibau ook al aan dat hij wel wil proberen om Mathieu eens te volgen. "Hij is goed aan het rijden", heeft zijn mecanicien alvast alle vertrouwen in Thibau.