Zorgeloos de titel pakken met Van der Poel? Nederlands bondscoach De Knegt zit met moeilijke knoop voor WK

Gerben De Knegt weet hoe moeilijk het leven van een bondscoach kan zijn. Met Van der Poel in zijn rangen heeft hij haast een garantie op de wereldtitel bij de mannen, maar dat maakt er nog geen zorgeloos kampioenschap van.

Iedereen gaat er van uit dat ook de volgende wereldkampioen veldrijden een Nederlander zal zijn. Mathieu van der Poel zal op het WK immers geen tegenstand moeten dulden van een Wout van Aert of een Tom Pidcock. Als bondscoach heb je graag de grote favoriet in je kamp, maar het brengt ook wel een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Elk resultaat dat minder goed is dan de wereldtitel, zal als een ontgoocheling beschouwd worden. En zelfs als Van der Poel zoals verwacht wereldkampioen wordt, dan betekent dat nog niet dat het een WK is geworden zonder kopzorgen. In de aanloop naar dat WK zijn er voor De Knegt alvast enkele moeilijke knopen om door te hakken.

WK-deelname Kamp niet zeker

Het is niet altijd evident om te bepalen welke renners een selectie verdienen en welke niet. De Knegt zit met een bijzonder lastig geval in de persoon van Ryan Kamp. Die is op zijn 24ste toch al uitgegroeid tot één van de meer gerenommeerde veldrijders, zeker in zijn eigen land. Of hij er op het WK ook bij zal zijn, is nog helemaal niet zeker.

De Knegt baseert zijn selectie deels op de resultaten in de Wereldbeker. Met een dertiende plaats als beste resultaat in de Wereldbekermanches van Antwerpen en Zonhoven heeft Kamp, die tijdens dit veldritseizoen met heel wat pech af te rekenen krijgt, nog niet de uitslag gereden die hem een WK-ticket bezorgt. Hij krijgt morgen in Benidorm nog een kans.

De Knegt kan ook andere argumenten aanhalen

Zelfs als het daar misloopt, is het wel nog mogelijk dat De Knegt zijn naam alsnog aan de WK-selectie toevoegt. "Daar denk ik aan. Ik kan altijd op basis van andere argumenten renners toevoegen", liet de bondscoach weten aan WielerFlits.