Dan toch nog een man die het wil opnemen voor de ploeg van Wout van Aert: "Ik vrees niet dat het een incident is"

De ploeg van Wout van Aert heeft zich recent niet populair gemaakt, al heeft dat gelukkig niet met hem of toch niet rechtstreeks met hem te maken. Wel met het feit dat er geen Nederlanders meegaan naar de Tour.

Van Aert zal er in de Tour wel bij zijn en neemt dus wel degelijk één van de plekjes in. Dat kan natuurlijk ook gezegd worden van elke andere renner die de ploegleiding selecteert. Ondanks de aanwezigheid van Van Baarle, Kelderman, Kruijswijk en Kooij op de loonlijst, zal Visma-Lease a Bike in ideale omstandigheden geen van allen selecteren voor de Tour van 2025.

Daar is nogal wat ophef over ontstaan. Vooral Michael Boogerd kraakte die beslissing af. Het Belgische Lotto-team heeft al laten verstaan dat het ondenkbaar zou zijn om zonder Belgen naar de Tour te trekken. Thijs Zonneveld toont in de podcast In Het Wiel van AD meer begrip. "Als je de Tour de France wil winnen, ga je met het sterkste team."

Zonneveld slaat nog een keer alarm

"De ploeg die Visma-Lease a Bike heeft geformeerd rondom Vingegaard is geweldig goed", ziet Zonneveld hen wel in dat opzet slagen. "Ik vrees ook niet dat het een incident is." Zonneveld heeft al geregeld alarm geslagen over de toekomst van het Nederlandse wielrennen. Dit is natuurlijk een prima gelegenheid om dat nog eens te doen.

"De successen van de Nederlandse toppers hebben een probleem gecamoufleerd: de onderkant van de piramide is langzaam maar zeker afgebrokkeld. Wielrennen in Nederland staat al jaren onder druk; er zijn steeds minder wedstrijden en steeds minder jongeren worden lid van een wielerclub. Ploegen als Visma-Lease a Bike en Picnic-PostNL vissen uit een steeds kleinere vijver aan Nederlandse renners."

Nederland staat voor hels karwei

Dat is een pittige mening om mee voor de dag te komen, vooral omdat er niet meteen beterschap in zicht is op dit gebied. "Dat zal op korte termijn ook niet beter worden. Als je kijkt naar het probleem van de motorbegeleiding, weet je al dat het de komende seizoenen een hels karwei wordt om überhaupt wielerwedstrijden te organiseren in Nederland."