Oei, dan toch niet alles voor Van Aert? Ploegmaat van Wout duidt topklassieker aan die hij zelf wil winnen

Niemand twijfelt er echt aan dat Visma-Lease a Bike in de klassiekers volledig de kaart Wout van Aert trekt. Dat moet misschien toch nog eens onder de loep gehouden worden.

Omringd worden door andere sterke klassieke renners betekent dat je goed ondersteund wordt. Het wil ook zeggen dat één van die teamgenoten zelf misschien wel iets willen claimen. In het geval van Matteo Jorgenson valt het ook wel te begrjipen. Terwijl andere sterke pionnen geblesseerd waren, hield hij zijn ploeg vorig jaar overeind.

De Amerikaan was in 2024 de beste in Dwars door Vlaanderen. In zijn tweede seizoen bij Visma-Lease a Bike richt hij zijn pijlen op een andere Vlaamse klassieker. "De E3 Saxo Classic ligt mij denk ik ook erg goed. Ik reed er in de voorbije twee edities al naar een topvijfklassering." Vorig jaar kwam hij in deze wedstrijd als vijfde over de streep.

Jorgenson wil de E3 winnen

"Het is een race die ik echt wil winnen. Een eendaagse klassieker staat in 2025 hoog op mijn verlanglijst. Het is uitdagend, want er spelen zoveel factoren mee in een klassieker. Dat maakt het voor mij juist zo interessant." Voor Van Aert is het dan weer een interessant gegeven dat een ploegmaat zo nadrukkelijk zijn hand opsteekt om in een klassieker voor de zege te gaan.

Aan Visma-Lease a Bike om goed om te gaan met die rollen van al die sterke figuren. Jorgenson hoopt succes in het eendagswerk en in het rondewerk te combineren. "Als ik dit jaar een WorldTour-koers mag winnen, denk ik dat ik erg tevreden kan zijn. Ik voel me sterker, wijzer en klaar om opnieuw te presteren. In de afgelopen periode heb ik hard gewerkt en ik heb het gevoel dat ik nog een stap heb gezet."

Seizoen 2025 mag beginnen voor Jorgenson

Kortom: voor hem mag het wegseizoen weer helemaal losbarsten. "Het is tijd om de benen weer te laten spreken."