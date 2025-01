Advocaat van Van Aert slaat hard terug naar Nick Nuyens: "Puur om Wout en zijn ploeg te destabiliseren"

Wout van Aert en Nick Nuyens in betere tijden: ze zullen nu niet meer gezellig naast elkaar gaan zitten. Hun rechtszaak is op persoonlijk vlak voorbij, maar mogelijk komen er nog consequenties voor de huidige wielerploeg van Van Aert.

In september 2018 verbrak Wout van Aert zijn contract bij het Sniper Cycling van Nick Nuyens om vervolgens naar de ploeg te gaan die vandaag gekend is onder de naam Visma-Lease a Bike. Het Hof van Cassatie heeft ondertussen bepaald dat Nuyens hiervoor recht heeft op een schadevergoeding van 662 041,31 euro. Dat is een aardige som.

Nick Nuyens wenst die niet enkel te krijgen van Wout van Aert zelf, maar ook van zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Van Aert heeft reeds betaald, Visma-Lease a Bike nog niet. Het UCI-reglement zegt dat ook de ploeg van de renner in kwestie eenzelfde bedrag moet overmaken, al moet de UCI er in deze zaak nog altijd een uitspraak over doen.

Van Steenbrugge niet mals voor Nuyens

In het kamp van Nuyens vinden ze het maar logisch dat het reglement gevolgd wordt. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Wout van Aert, haalt bij Het Laatste Nieuws echter uit. "Dat is puur om Wout en zijn ploeg te destabiliseren. Typisch Nuyens", vermoedt Van Steenbrugge dat de ex-renner er op uit is om de zaak een rol te laten blijven spelen in het leven van Van Aert.

Van Aert zou daar mentaal last van kunnen ondervinden, is dan de theorie. Als dat is waar op gehoopt wordt, maakt Van Steenbrugge alvast duidelijk dat dit niet zal gebeuren. "Ik werk al zes jaar samen met Wout. Hij laat zich hierdoor niet uit zijn lood slaan." De mentale sterkte van Van Aert wordt ook beschouwd als één van de redenen waardoor hij al zo'n mooie wielercarrière kon uitbouwen.

Gissen achter motief van Nuyens

Of het motief van Nuyens overeenkomt met de beweringen van Van Steenbrugge, blijft natuurlijk gissen. Het zou vreemd zijn dat Nuyens dat geld niet opeist als hij er op basis van het UCI-reglement recht op heeft. Zoals eerder vermeld is het wel nog aan de UCI om te bepalen of het zo is of niet.