Merlier samen met Evenepoel naar de Tour: "Vaker gehoord dat we niet goed matchen, maar..."

Tim Merlier rijdt dit jaar nog eens de Tour, samen met Remco Evenepoel in de dezelfde ploeg. Dat de twee een slechte relatie zouden hebben, ontkent Merlier dan ook.

Voor het eerst sinds 2021 rijdt Tim Merlier dit jaar nog eens de Tour. Vorig jaar maakte Merlier in de Giro indruk met drie ritzeges, waarvan twee in de derde week. Daarmee bewees de Europese kampioen dat hij drie weken lang kan presteren.

Vorig jaar was er geen plaats voor Merlier in de Tour-ploeg van Soudal Quick-Step, die is er dit jaar dus wel. Dat komt onder meer door het parcours met de start in Rijsel, waar de sprinters een kans krijgen op de eerste gele trui.

"Bij de presentatie van het parcours speelde Patrick Lefevere al wat in op mijn rol in de Tour en dat is nu bevestigd. Ik ben ervan overtuigd dat ik een meerwaarde kan zijn, ook in de etappes die voor Remco zijn", zegt Merlier bij In de Leiderstrui.

Merlier over relatie met Evenepoel

Volgens Merlier is zijn aanwezigheid en die van zijn lead-out Bert Van Lerberghe alleen maar een voordeel voor Remco Evenepoel. In etappes voor de sprinters kan Evenepoel profiteren van de trein van Soudal Quick-Step om vooraan gehouden te worden in de laatste kilometers.

Evenepoel gaf ook zijn zegen voor de deelname van Merlier aan de Tour, al was hun relatie volgens Merlier altijd goed. "Ik heb vaker gehoord dat wij niet zo goed zouden matchen, maar we zijn samen naar Amerika geweest in de winter en toen hoorde ik in Remco zijn uitleg over de Tour al wel dat ik een rol zou gaan spelen. Dat heeft me wel gerustgesteld. Het klikt goed hoor."