Grote liefde bij Michael Vanthourenhout: "Dat vind ik dan net iets belangrijker dan de vrouwenwedstrijd"

Michael Vanthourenhout is een crosser pur sang. Maar als West-Vlaming is hij ook ontzettend grote fan van Club Brugge.

Woensdagavond speelde Club Brugge in de Champions League tegen Manchester City voor een ticket in de volgende ronde. Ondanks een nederlaag stoot blauwzwart door.

Aan Het Laatste Nieuws vertelt diehardfan Michael Vanthourenhout hoe hij de wedstrijd beleefde. “Mocht ik nu mijn hartslagmeter aan hebben, zou je een significante verhoging zien”, klinkt het.

“Het WK is de belangrijkste cross van het jaar, maar ik heb meer stress voor deze match dan voor het WK van zondag. Ik weet al een hele dag met mezelf geen blijf. Het was aftellen naar 21 uur. De uren kropen voorbij.”

“Vaak is het eerste wat hij vraagt wanneer hij na een cross over de streep rijdt, wat Club Brugge aan het doen is”, zegt vrouwlief Kelly. Van den Steen. Maar Vanthourenhout weet meestal toch al hoe het ondertussen staat.

“Mijn supporters roepen tijdens de cross de tussenstand naar mij. En als Club al om 13u30 speelt, ga ik iets vroeger dan normaal het parcours verkennen, zodat ik zeker de eerste helft in de camper kan zien. Ik vind Club dan net iets belangrijker dan de vrouwenwedstrijd.”

Vanthourenhout is wel jaloers op de voetballers, als de hymne te horen is voor een vol stadion. “Zelfs de Brabançonne op het podium van een BK of EK mogen zingen, komt niet in de buurt”, besluit hij.