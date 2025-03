Pedersen waarschuwt maar is ook realistisch: "Mathieu van der Poel loste mij gewoon en Pogacar is een vrij goede renner"

Pedersen heeft in Gent-Wevelgem ook zelf gedemonstreerd maar is realistisch voor De Ronde. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kloppen, dat is nog een ander paar mouwen.

Pedersen zit nu aan vijftig overwinningen in zijn profcarrière na een nieuwe triomf in Gent-Wevelgem. "Ik had het bijna nooit kunnen geloven. Supermooi om hier opnieuw te winnen. Waarom ik zo vroeg solo ging? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Met de stand van de wind was het eerder in het voordeel om de laatste twintig kilometer alleen te rijden. Ik vond het dus wel oké om de koers open te breken."

Eens je alleen vertrokken bent, kun je natuurlijk niet meer op je stappen terugkeren. "Het zou shit geweest zijn als het verkeerd liep, maar het liep goed af. Gelukkig was het een goede beslissing. Ik ben nooit beter geweest dan nu. Ik ben superblij met hoe ik vrijdag en vandaag gereden heb", glundert Pedersen wanneer hij zijn eigen niveau bespreekt.

Pedersen nu mederecordhouder

De oud-wereldkampioen is wel lange tijd op zijn hoede gebleven. "Ik weet uit de vorige jaren dat het peloton in de laatste vijf kilometer nog dichtbij komt. Dat was ook deze keer zo, maar in de laatste 300-400 meters besefte ik dat ik gewonnen had. Ik kreeg deze ochtend te horen dat ik mederecordhouder kon worden. Maar winnen is gewoon tof, of het nu de eerste of derde overwinning is."

De grote vraag is: wat betekent dit nu voor de Ronde van Vlaanderen? "Dit is een andere koers en er rijden twee jongens nog op een ander niveau. Dat heb je vrijdag gezien met Mathieu. Hij loste mij gewoon op de Oude Kwaremont. En Tadej is een vrij goede renner", grijnst Pedersen. "Hij is tot hetzelfde in staat." Dan weet je dat een podiumplaats al heel mooi zou zijn.

Pedersen gelooft in stunt in Ronde van Vlaanderen

Pedersen legt zich daar wel niet bij voorbaat bij neer na zijn zege in Wevelgem. "Natuurlijk geeft het vertrouwen voor zondag. We geloven dat we kunnen winnen, maar het wordt helemaal niet gemakkelijk."