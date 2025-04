Moet dit Primoz Roglic geruststellen? Sloveen mikt op nieuwe grote rondewinst maar clash loert al om de hoek bij Red Bull

Primoz Roglic zal misschien toch al wat argwaan krijgen als hij bepaalde verklaringen hoort. Red Bull trekt wellicht zijn kaart in de Giro, maar het kan ook anders uitdraaien.

Toen Primoz Roglic de overstap maakte van Jumbo-Visma naar BORA-hansgrohe, ondertussen Red Bull-BORA-hansgrohe, was dat niet om het kopmanschap nog te moeten delen met anderen. Integendeel, het niet kunnen aanvallen van ploegmaat Kuss in de Vuelta was één van de zaken die het vertrek van Roglic in de hand werkten.

Roglic is al afgestapt van het idee om alles op de Tour te zetten, want in Frankrijk zouden wel eens minstens drie renners te sterk kunnen zijn. Red Bull-BORA-hansgrohe brengt Roglic dus ook aan de start van de Giro, waar hij als winnaar van de editie van 2023 opnieuw op zoek zou kunnen gaan naar een nieuwe eindzege. Dat moet hij toch gedacht hebben.

Hindley vindt twee kopmannen prima

Red Bull start immers ook met Jai Hindley, eveneens een ex-winnaar in de Giro. De Australiër laat bij Cyclingnews verstaan dat ze met twee kopmannen van start gaan. "Het is cool. Het komt wel vaker voor in het moderne wielrennen met meerdere kopmannen naar koersen gaat. Ik denk dat het beter is voor de ploeg, het helpt iedereen."

Hindley is ook wel zo realistisch om te beseffen dat Roglic een grotere naam is, met een nog straffer palmares. "Normaal is Primoz de grootste kopman voor de Giro", erkent Hindley. "We zullen zien hoe het loopt. Het is een lange koers en je moet altijd het onverwachte verwachten. Maar hij is zeker kopman nummer één", zegt hij over zijn ploegmaat.

Roglic start als grootste klassementsman

Het is maar zeer de vraag of dit Roglic volledig geruststelt. Hindley geeft aan dat Roglic van start zal gaan als voornaamste klassementsman, maar tussen de lijnen laat hij subtiel weten dat omstandigheden ook voor een andere wending kunnen zorgen.