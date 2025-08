📷 Na opgave in de Tour: seizoen van kopman zit er helemaal op omwille van medische redenen

De Spaanse wielrenner Enric Mas moet zijn seizoen vroegtijdig beëindigen. Na zijn opgave in de Tour de France blijkt een aderontsteking in zijn linkerbeen hem voorlopig uit competitie te houden. Rust is de enige remedie.

Enric Mas, kopman van Movistar, zag zich genoodzaakt de Tour de France te verlaten tijdens de achttiende etappe. Verdere medische onderzoeken brachten een aderontsteking in zijn linkerbeen aan het licht. Volgens het medische team van Movistar, zo laat men weten in een persbericht, vereist deze aandoening een specifieke behandeling waarbij intensieve fysieke inspanning strikt vermeden moet worden. De diagnose betekent dat Mas geen enkele koers meer zal rijden in het seizoen 2025. Seizoen van Enric Mas zit erop Het team benadrukt in een persbericht dat zijn herstel nauwlettend zal worden opgevolgd, met als doel een volledige revalidatie. De 30-jarige renner zal zich de komende maanden richten op rust en herstel, zonder druk om terug te keren op korte termijn. De opgave van Mas in de Tour kwam na een reeks fysieke ongemakken. Zijn vroegtijdige vertrek uit de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar was een eerste signaal dat er meer aan de hand was. De bevestiging van de medische oorzaak geeft nu duidelijkheid over zijn afwezigheid in het peloton. Voor Movistar wordt het schakelen om zijn afwezigheid op te vangen. 🤕 @EnricMasNicolau, baja para lo que resta de temporada.



