"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

Andrea Raccagni heeft zijn eerste seizoen als profrenner bij Soudal Quick-Step afgerond. De 21-jarige Italiaan reed van januari tot oktober op drie continenten en verzamelde negen top-tienplaatsen, waaronder enkele op WorldTour-niveau.

Hoogtestage als breekpunt

Volgens Raccagni kende zijn seizoen twee duidelijke fases. In de eerste maanden behaalde hij enkele ereplaatsen, maar het gevoel zat niet altijd goed. “Mijn seizoen kan worden opgedeeld in twee delen: voor en na de nationale kampioenschappen”, stelt hij in een persbericht van Soudal Quick-Step. Na een hoogtestage voelde hij zich beter en kon hij zich handhaven in zwaardere wedstrijden.

Zijn campagne begon met een top-tien in de slotrit van de Tour Down Under. Vervolgens keerde hij terug naar Europa en maakte hij zijn debuut in Parijs-Roubaix. Die dag verliep moeizaam, maar leverde wel waardevolle ervaring op. Raccagni noemt de sfeer langs het parcours indrukwekkend en hoopt in de toekomst opnieuw aan de start te staan.

In de zomer volgde een vierde plaats in Polen, op een parcours met bijna 3000 hoogtemeters. Dat resultaat gaf hem bevestiging over zijn progressie. In Duitsland en Slowakije verzamelde hij extra top-tiennoteringen. In Slowakije eindigde hij zelfs als tiende in het eindklassement, op slechts twee seconden van het jongerenklassement.

Ambities voor Ardennen, Giro en Sanremo

Raccagni beschouwt 2025 als een overgangsjaar waarin hij vooral kon leren en groeien. Hij benadrukt de rol van zijn ploeg in dat proces. “Dit jaar draaide vooral om leren en verbeteren met de steun van een geweldig Soudal Quick-Step-team”, klinkt het.

Voor 2026 wil hij zich verder ontwikkelen als klimmer. “Ik wil beter worden in het klimmen, want daar voel ik me goed”, zegt hij. Zijn sprintcapaciteiten waren al bekend, maar hij was tevreden met zijn prestaties bergop. Daarnaast hoopt hij op deelname aan nieuwe wedstrijden, waaronder de klassiekers in de Ardennen.

Tot slot noemt hij twee specifieke doelen voor het komende seizoen. “Ik hoop aan de start te staan van Milaan-Sanremo en de Giro, dat zijn twee wedstrijden waar elke Italiaan van droomt”, besluit hij. Raccagni kijkt uit naar een tweede profjaar met nieuwe kansen en een duidelijke focus op verdere groei.