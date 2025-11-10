Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Een lijstje maken van dingen die Tadej Pogacar niet kan? Dat is heel moeilijk. Misschien is de strijk doen lastig voor hem, maar dat zullen we nooit weten. Op een fiets is hij alvast bijna niet te kloppen en dus kan hij doelen afvinken.

Een van de meest ultieme doelen die een wielrenner in zijn hoofd zou kunnen steken is het winnen van de drie grote rondes op één jaar. Eigenlijk had de Sloveen dat al eens kunnen doen, maar tot dusver heeft hij er geen doel van gemaakt.

Wat met de kalender van Tadej Pogacar?

Temeer Tadej Pogacar uiteraard ook graag het klassieke voorjaar rijdt en de voorbije jaren ook daar al een paar heel knappe overwinningen pakte. Qua monumenten is hij ook heel goed aan het vergaren op zijn lijstje.

Hij steekt Van der Poel, Evenepoel en Vingegaard individueel en zelfs collectief de loef af. En dus is de vraag stilaan: zou Pogacar het kunnen?

Fysiek kan Pogacar het zeker aan

"Fysiek gezien is hij er zeker toe in staat. Pogacar zou er zijn kalender wel moeten naar maken en weinig andere dingen rijden, dus ook geen klassiekers", aldus Johan Bruyneel in zijn analyse daarover in The Move+.

"Hij kan het zeker, maar het gaat niet gebeuren. Er zijn de commerciële contracten. En de vraag is ook of ze het team hebben om drie rondes lang hem bij te staan. Iedereen zou er zich moeten op schikken, al zie ik er geen probleem in."