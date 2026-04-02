Soudal Quick-Step maakt opvallende keuze: deze topper verschijnt niet aan de start van de Ronde

Soudal Quick-Step heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Opmerkelijk: daarin is geen plaats voor Yves Lampaert.

Lampaert was de voorbije negen jaar een vaste naam op de deelnemerslijst van Soudal Quick-Step, maar wordt nu dus gepasseerd. Hij kwam gisteren nog in actie in Dwars door Vlaanderen, maar haalde de finish niet. Het is niet meteen duidelijk waarom hij er dit jaar niet bij is.

Soudal Quick-Step rekent dit jaar op kopmannen Paul Magnier, Jasper Stuyven en Dylan van Baarle. Zij krijgen de steun van Fabio Van den Bossche, Dries Van Gestel, Jonathan Vervenne en Pepijn Reinderink.

De wind kan een cruciale rol gaan spelen

Sportdirecteur Tom Steels kijkt vooruit op de website van het team."De Ronde van Vlaanderen is altijd een moeilijke wedstrijd, maar dit jaar kan het nog lastiger worden door de voorspelde tegenwind. Die kan de koers flink beïnvloeden", klinkt het.

"We zullen zien hoe het gaat en wat we zondag kunnen presteren, maar we hebben er vertrouwen in dat we een goede race kunnen rijden. Dylan en Jasper zullen de ploeg aanvoeren en kunnen rekenen op een sterke ondersteunende ploeg", voegt Steels toe.

Stuyven en Van Baarle lieten al mooie dingen zien in Vlaanderens Mooiste. De Leuvenaar eindigde vorig jaar als vijfde. Van Baarle werd tweede in 2023, het jaar waarin hij Parijs-Roubaix won.



