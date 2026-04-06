Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Tadej Pogacar won gisteren al voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen versmachtte de tegenstand, zag ook Jan Bakelants. De oud-renner en analist ziet een probleem.

Pogacar controleerde de koers van begin tot eind en gooide eerst Remco Evenepoel en vervolgens Mathieu van der Poel overboord. Hij bolde uiteindelijk solo over de streep.

Van der Poel werd tweede en Evenepoel derde. Jan Bakelants genoot duidelijk van de koers, maar stipt bij Het Laatste Nieuws een terugkerende kwestie aan.

Het voelde als een bekende film

"Hoewel we het droompodium kregen waarop iedereen had gehoopt, voelde het ergens toch ook als een bekende film waarvan we de afloop al kenden. Want dat is het probleem met Pogacar: er ís geen spanning meer. Of toch niet in de uitslag."

"Sinds het WK in Kigali eind vorig seizoen won Pogacar letterlijk élke koers op zijn programma", weet Bakelants. "De Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde – hij is nu naast Merckx de enige renner die in hetzelfde seizoen die twee monumenten won, maar daarover straks meer."

Lees ook... Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen›

"Van der Poel vertelde na de koers dat hij op een gegeven moment 650 watt trapte, ik heb – zonder in detail te treden – ook wat powergegevens van Wout van Aert gezien… Dat is gewoon waanzinnig. En die mannen worden, op het eerste beste moment dat Pogacar het wil, gewoon versmacht. Buitengewoon."