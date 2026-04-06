Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Tadej Pogacar won gisteren al voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen versmachtte de tegenstand, zag ook Jan Bakelants. De oud-renner en analist ziet een probleem.

Pogacar controleerde de koers van begin tot eind en gooide eerst Remco Evenepoel en vervolgens Mathieu van der Poel overboord. Hij bolde uiteindelijk solo over de streep.

Van der Poel werd tweede en Evenepoel derde. Jan Bakelants genoot duidelijk van de koers, maar stipt bij Het Laatste Nieuws een terugkerende kwestie aan.

Het voelde als een bekende film

"Hoewel we het droompodium kregen waarop iedereen had gehoopt, voelde het ergens toch ook als een bekende film waarvan we de afloop al kenden. Want dat is het probleem met Pogacar: er ís geen spanning meer. Of toch niet in de uitslag."

"Sinds het WK in Kigali eind vorig seizoen won Pogacar letterlijk élke koers op zijn programma", weet Bakelants. "De Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde – hij is nu naast Merckx de enige renner die in hetzelfde seizoen die twee monumenten won, maar daarover straks meer."

Lees ook... Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen
"Van der Poel vertelde na de koers dat hij op een gegeven moment 650 watt trapte, ik heb – zonder in detail te treden – ook wat powergegevens van Wout van Aert gezien… Dat is gewoon waanzinnig. En die mannen worden, op het eerste beste moment dat Pogacar het wil, gewoon versmacht. Buitengewoon."

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

15:00
Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

07:00
'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

12:00
Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

11:00
Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

14:00
Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

13:30
Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

10:00
De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

13:00
Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

12:30
Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

08:00
🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

07:30
Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

09:00
Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

08:30
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

17:01
Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

19:45
Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

18:35
Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

16:44
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

20:30
🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

05/04
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

19:30
Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

05/04
Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

19:00
🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

18:25
Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

18:00
"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

05/04
Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

05/04
Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

05/04
"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

05/04
Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

05/04
Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

05/04
🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

05/04
Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

05/04
Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

05/04
Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

05/04

