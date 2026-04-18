Afwezig in de Amstel Gold Race, maar Mathieu van der Poel wordt de hemel in geprezen

De Amsteld Gold Race zorgde in het verleden al vaak voor spektakel. Dat was ook het geval in 2019, toen Mathieu van der Poel won na een zinderende ontknoping. Koersdirecteur Leo van Vliet kijkt terug op die memorabele editie.

Van Vliet zal zondag afscheid nemen als koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Hij wordt na 30 jaar opgevolgd door Tom Dumoulin. WielerFlits greep die gelegenheid aan om een gesprek te voeren met Van Vliet, die enkele wijzigingen doorvoerde in de koers door Nederlands Limburg.

Een inspanning waar je vijf knechten voor nodig hebt

"De finish op de Cauberg en in Valkenburg (vanaf het jaar 2003, red.) brengen is toch wel het mooiste ding wat er gebeurd is",vertelt Van Vliet. "Dat is voor de Amstel Gold Race – en dan in combinatie met de toertochten op zaterdag – denk ik wel het belangrijkste geweest."

Van Vliet beleefde ook ontgoochelingen. "De grootste teleurstelling was 2020, toen we als een van de weinige koersen – samen met Parijs-Roubaix – niet verreden zijn tijdens de coronapandemie", vertelt hij. "We zijn daar het hele jaar mee bezig geweest. Twaalf dagen voordat we in oktober zouden rijden, werd er besloten dat er geen publiek en alles bij mocht en dat we dus ook niet konden rijden."

Wat was dan dé mooiste editie voor Van Vliet? "Net zoals voor veel mensen dat zo zal zijn: de overwinning van Mathieu van der Poel. Omdat dat zó uit het niets nog kwam. Zo’n inspanning waarvoor je normaal vijf knechten nodig hebt. En dat Mathieu uiteindelijk nog won. Dat is wereldwijd al zo vaak uitgezonden. Daar ben ik ook trots op!"

Ook wij kunnen die editie, uit 2019, ons nog levendig voor de geest halen. Van der Poel knapte in de achtervolging op de drie koplopers het vuile werk op en had nog genoeg energie in de tank om de sprint te winnen. Het leverde hem overal lof op, en dus ook van Van Vliet. Dit jaar zal Van der Poel niet van de partij zijn in de Amstel Gold Race.