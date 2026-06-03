De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde
Foto: © photonews

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Wanneer Wout van Aert straks het koersen hervat, zal dat met een bekend gezicht aan zijn zijde zijn. Matteo Jorgenson is volledig hersteld van zijn sleutelbeenbreuk en weer klaar voor wedstrijden. Ze komen allebei aan de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

De valpartij van de Amerikaan was een stevige domper voor Visma-Lease a Bike. Omdat Jorgenson meer rittenkoersen wilde rijden, zou hij zich in het voorjaar op de klassiekers enkel richten op de Ardennenklassiekers. Die plannen vielen echter in het water: Jorgenson brak zijn sleutelbeen en moest revalideren.

Na een succesvolle operatie volgden gelukkig snel nog meer positieve signalen. Zo verklaarde zijn ploegmaat Ben Tulett na de Waalse Pijl dat zijn ploegmaat Jorgenson het prima stelde. Jorgenson is ook op hoogtestage gegaan naar de Sierra Nevada, waar hij kon trainen met Van Aert. Zo werd duidelijk dat hij fit zou geraken voor de Tour.

Ook Jorgenson in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Van Aert en Jorgenson hebben de voorbije weken verschillende trainingsritten samen afgewerkt en blijven ook volgende week aan elkaars zijde rijden. Op Pro Cycling Stats is te zien dat Jorgenson komende zondag aan de start komt van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is ook de volgende wedstrijd op het programma van Van Aert.

Voor Van Aert wordt het de eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix, voor Jorgenson de eerste sinds de Amstel Gold Race. Beiden krijgen een belangrijke rol toegewezen in de ondersteuning van Jonas Vingegaard in de Tour. Het is een voordeel dat Van Aert en Jorgenson ook dezelfde voorbereiding richting de Tour de France afwerken.

Van Aert en Jorgenson kunnen vorm tonen

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Vingegaard heeft in de Giro al blijk gegeven van sterke vorm, wat volgens Karsten Kroon Van Aert en Jorgenson zeker heeft gemotiveerd tijdens de trainingen. Die twee krijgen volgende week de kans om te laten zien dat dit het geval was, in een traditionele voorbereidingskoers op de Tour de France.

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