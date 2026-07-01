Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel won al eens een grote ronde en werd al eens derde in de Tour de France. Wat mogen we van de man uit Schepdaal verwachten in de Tour de France van 2026? Zelf lijkt hij alvast met veel vertrouwen toe te leven naar zijn nieuwe poging.