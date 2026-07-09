TDF LIVE: Evenepoel maakt achterstand goed
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Het is toch een beetje bang afwachten voor Remco Evenepoel. Overleeft hij zijn zwart beest? Dat zou pas echt veelbelovend zijn voor de komende twee weken. De Tour gaat helaas verder zonder Alex Molenaar, een voormalige bergtrui. Hij heeft een breuk opgelopen bij een valpartij.
TDF LIVE: Evenepoel maakt achterstand goed
Op de Loucrup jaagt Netcompany INEOS verrassend genoeg de vlam in de pan in het peloton. Deze tussenversnelling komt hoogst ongelegen voor Remco Evenepoel, die net een plaspauze maakte en zo op een gegeven moment toch een minuut achterstand moest goedmaken op het peloton.
Zo moesten Pedersen en Campenaerts zich nog reppen om als koplopers de tussensprint te halen. Missie geslaagd dus voor Pedersen. Campenaerts moet hopen op versterking, anders komt het tot een hergroepering. Inmiddels heeft Evenepoel toch weer de aansluiting kunnen maken in het peloton. Er valt ook een opgave te melden: Arvid de Kleijn is afgestapt.
Evenepoel op zwarte fiets, Van der Poel denkt aan fans
''Het is logisch dat het een eerste test is als je de Tourmalet op rijdt'', verwachtte Evenepoel voor de start van de rit bij Sporza. ''Het is een heel belangrijke dag voor het klassement en om een mooie rit te kunnen winnen. Ik moet vertrouwen hebben en proberen te volgen. Er is altijd nog een kans om de ritzege te pakken als we met een groepje naar de meet gaan. Vanaf Aspin zullen ze een hard tempo rijden en op de Tourmalet een nog harder tempo. Je kunt jezelf ook nog tegenkomen in de vallei.''
A lot of young fans are there to welcome Mathieu van der Poel in Pau this morning! 😄🥰— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026
De nombreux jeunes fans sont là pour accueillir Mathieu van der Poel à Pau ce matin ! 😄🥰#TDF2026 pic.twitter.com/O44BE1kgWe
Evenepoel is overigens vertrokken op zijn zwarte fiets en dus niet op zijn gouden fiets, kwestie van zo licht mogelijk te starten. Mathieu van der Poel had vooraf aandacht voor de fans en deelde wat handtekeningen uit.
Campenaerts 1e aanvaller en Pedersen mee voor punten
Van zodra Tour-directeur Christian Prudhomme met de gele vlag zwaaide na de start in Pau, achtte Victor Campenaerts zich geroepen om de eerste aanvaller van de dag te worden. Dat was wellicht met de bedoeling om heel wat volk mee te krijgen, maar de aanvalslust bij zijn collega's was eerder beperkt met de Aspin en Tourmalet in het vooruitzicht.
#TDF2026 - Stage 6 is on and Visma is already on the move with Campenaerts.— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 9, 2026
Visma definitely wants to have one rider in front after Tourmalet. pic.twitter.com/Y1gTAspLsp
Huub Artz van Lotto-Intermarché, gisteren verrassend vierde, vergezelde Campenaerts wel. Daarna reed ook Mads Pedersen in zijn eentje in één ruk naar voren. Hij zal zo het maximum van de punten kunnen sprokkelen aan de tussensprint, die tussen de eerste twee beklimmingen van de dag ligt. Artz besloot na een tijdje om te wachten op het peloton, aangezien de ontsnapping toch niet veel ruimte kreeg.
Het is toch een beetje bang afwachten voor Remco Evenepoel. Overleeft hij zijn zwart beest? Dat zou pas echt veelbelovend zijn voor de komende twee weken. De Tour gaat helaas verder zonder Alex Molenaar, een voormalige bergtrui. Hij heeft een breuk opgelopen bij een valpartij.
Alex Molenaar was het voornaamste slachtoffer van de valpartij in de finale van de vijfde Tourrit met aankomst in Pau. Ondanks de harde smak die hij maakte, reed de Nederlander de etappe nog uit. Dat is best controversieel, want volgens AS zou hij gezegd hebben dat hij zich van zijn valpartij niets herinnerde. Dat is een teken aan de wand.
Het medisch bulletin van de wedstrijdjury maakt ook gewag van een hersenschudding en een concussion protocol bij Molenaar. Dat is bizar, want een renner met een hersenschudding mag niet voortrijden. Heeft het medisch personeel in de Tour de France hier dan een ernstige fout begaan? Die vraag mag wel degelijk gesteld worden.
❌ Alex Molenaar no tomará la salida este jueves tras su dura caída en Pau.— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) July 8, 2026
🏥 Las pruebas realizadas han desvelado que sufre la rotura del metacarpiano de su mano derecha.
🫂 Mucho ánimo y pronta recuperación tras su gran inicio de #TDF2026
📝 https://t.co/EfTzEIMR3u pic.twitter.com/nhJZXJOZAU
Caja Rural kondigt ondertussen aan dat Molenaar niet meer van start zal gaan in de zesde rit. Volgens zijn ploeg heeft Molenaar een breuk opgelopen in het middenhandsbeentje van zijn rechterhand. Er wordt geen melding gemaakt van een hersenschudding. Molenaar droeg na de tweede rit in de Tour de bolletjestrui als de leider in het bergklassement.
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De Tour duikt dus zonder hem de Pyreneeën in. De Loucrup (4e categorie) en Mauvezin (3e categorie) zijn opwarmertjes en daartussen ligt nog een tussensprint. Daarna komen bekende cols als de Aspin en de Tourmalet eraan. De Tourmalet lijkt zowat het zwarte beest van Evenepoel te zijn, al hoort zijn ploegleider dat niet graag.
🚲 Stage 6 / Étape 6 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026
🚩 @Ville_Pau
🏁 Gavarnie-Gèdre
📏 186.2 km
⏰ 12:25 CEST > 17:46 CEST
⛰ 1xHC, 1x1️⃣, 1x2️⃣, 1x3️⃣, 1x4️⃣
💚 km 59,1#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/jcimYZarK3
Aan Evenepoel om te bewijzen dat het niet zo is. Daarna volgt dan nog de slotklim van 2e categorie naar Gavarnie-Gèdre. In totaal is deze rit goed voor circa 4100 hoogtemeters. Ex-renner Rasmussen vreesde vooraf dat Pogacar de Tour in deze rit al zou beslissen. Afwachten maar of het zo'n vaart zal lopen.
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