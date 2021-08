Michel Wuyts schrikt van Ineos: "De grandeur is weg, het is een hoopje los zand"

Bij INEOS Grenadiers loopt de Ronde van Spanje niet zoals ze het zelf verwacht had.

Zondag ging het bij INEOS Grenadiers helemaal niet zoals ze het zelf verwacht hadden, het leek zelfs een beetje op overschatting. “Het is me een raadsel waarom ze dat gedaan hebben en het is een nog groter raadsel waarom Egan Bernal zichzelf in de vernieling rijdt. En wat doet Adam Yates?”, bedenkt Michel Wuyts zich op Sporza.

Het is hopen dat ze na de rustdag beter voor de dag komen. “Yates kon een volledig seizoen toeleven naar deze Vuelta. Hij valt aan, maar valt even snel terug. Ineos is een hoopje los zand, de grandeur is weg.”

Ook bij Bernal loopt het voor geen meter. “Een ploeg trekt zich op aan de almacht van de kopman en Bernal heeft die niet. Hij heeft weer rugklachten, heeft na de Giro corona gehad...”

En ook Pidcock krijgt er van langs van Wuyts. “Ik begrijp ook niet dat Tom Pidcock uitspraken doet dat hij na de Spelen 3 weken gefeest heeft. Dat kun je niet maken als prof.”