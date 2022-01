'Colbrelli neemt niet deel aan de Giro d'Italia van dit jaar'

Colbrelli reed voor het laatst in 2016 de ronde van zijn eigen land. In 2022 wou hij er opnieuw bij zijn.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport staat het echter vast dat hij niet zal starten. Bahrain Victorious wil met Mikel Landa de Giro winnen.

De wielerploeg wil met Colbrelli scoren in de Tour de France. Hetzelfde lot is ook weggelegd voor Damiano Caruso.

Nochtans was Colbrelli laaiend enthousiast om de Giro te rijden. “Ik zou graag terugkeren naar de Giro d’Italia, ook al is dat een zware en moeilijke ronde. Ik heb de Giro sinds 2016 niet meer gereden, ik reed er nog nooit in een Bahrain-tenue en de eerste etappe is ideaal voor mij. Daar wordt de eerste roze trui uitgereikt”, was zijn ambitie.