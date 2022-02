🎥 #BACKTOGETHER: fans kunnen in Gentse Kuipke de ploegenpresentatie van de Omloop bijwonen

De Omloop Het Nieuwsblad gaat door op 26 februari en de start ligt zoals de tradie het wil in Gent. De laatste jaren ging de ploegenpresentatie steevast in 't Kuipke door. Vanwege de coronacrisis werd het publiek vorig jaar echter ver weg gehouden van ploegenpresentaties bij de meeste wedstrijden.

Met #BACKTOGETHER kondigt de organisatie van de Omloop aan dat renners en publiek opnieuw herenigd worden. Tot op zekere hoogte tenminste. Het bijwonen van de ploegenpresentatie is mogelijk, maar er zijn wel maar een beperkt aantal plaatsen. Geïnteresseerden moeten zich vooraf online registreren.

❗BIG NEWS: We’re happy to welcome back our beloved fans in ’t Kuipke in Ghent next week for the team presentations. 😍 Don't miss this exclusive event! Places are limited....



Check out the following link and reserve your ticket: https://t.co/dDFZrhGAIB 🔥 #OHN22 pic.twitter.com/9nSrFJW949