📷 E3 neemt Michel Wuyts op in affiche maar maakt ook cartoon met José De Cauwer

Het is wat bij de VRT: Géén Michel Wuyts meer, wel nog José De Cauwer. Het schijnbare onafscheidelijke duo is dan toch gescheiden geraakt en daar speelt de organisatie van de E3 Saxo Bank Classic nu op in.

Naar verluidt zouden De Cauwer en Wuyts sinds hun laatste koers geen nauw contact meer hebben. Al zijn dat verhalen die vooral door de pers breed uitgesmeerd worden. Afgelopen week maakte de organisatie van de E3 de affiche bekend met daarop Michel Wuyts die wat ondersteuning nodig heeft om te stappen. Enkele dagen later liet de organisatie een cartoon op de wereld los met daarin een referentie naar José De Cauwer. De interpretatie laten we aan u over: Onze volgende cartoon#e3saxobankclassic pic.twitter.com/rcrmQNBweH — E3 Saxo Bank Classic (@E3SaxoClassic) February 22, 2022