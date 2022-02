Het Vlaamse koersseizoen op de weg is begonnen!

Het koersseizoen is nu écht wel onderweg! De eerste Vlaamse wegwedstrijd, de Omloop Het Nieuwsblad, wordt door velen nog altijd gezien als de echte start van het seizoen, ook al werden er natuurlijk reeds enkele koersen gereden.

Zoals de traditie het wil was het opnieuw verzamelen in Gent voor de start van de Omloop. Mét publiek deze keer en dat verandert toch heel wat qua beleving. Nadat 4000 toeschouwers plaats namen in 't Kuipke voor de ploegenpresentatie, was er langs de kant van de weg ook veel aandacht voor de start.

Het was de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) die het startschot gaf, het sein voor de renners om er tegenaan te gaan. Met onder andere Jasper Stuyven op de eerste rij, de winnaar van 2020. Vorig jaar won Davide Ballerini de Omloop, die is er nu niet bij. De aankomst wordt tussen 16u en 16u30 verwacht in Ninove.

Bekijk hier de start van de Omloop Het Nieuwsblad 2022