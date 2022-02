Patrick Lefevere blikt vooruit op Vlaams voorjaar: "Hoop dat we voor één keer steun krijgen van andere ploegen"

Na veel speculeren is het nu eindelijk zover: de start van het Vlaamse wielervoorjaar. Voor Alpha Vinyl-Quick.Step ontegensprekelijk de belangrijkste periode van het jaar.

Ze winnen niet elke koers, maar zijn van eind februari tot en met april altijd de meest dominante ploeg van het voorjaar. Zonder uitgesproken kopman controleren ze het peloton en brengen ze hun meerdere speerpunten in een ideale positie aan de frontlinie.

Soms zijn de troepen van Lefevere het echter beu om altijd maar het vuile werk op te knappen. Maar dat kan stevige consequenties hebben, net zoals in de UAE Tour vrijdag. Het peloton keek naar elkaar en uiteindelijk bleef de kopgroep voorop.

"Dat is het kinderachtige spelletje van altijd. Laat dat vooral niet gebeuren dit weekend en ik hoop dat we voor één keer een beetje steun krijgen van andere ploegen", vertelt ploegleider Lefevere in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

De ploeg die dan vooral mee zou moeten werken is die van Jumbo-Visma. In de breedte hebben ze zich stevig versterkt met onder andere Van Der Sande, Benoot en Laporte. "Dat ze zich maar bewijzen door ook de wedstrijd mee te dragen", besluit Lefevere.