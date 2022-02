Topfavoriet Wout van Aert maakt meteen statement met straffe demarrage die hem winst oplevert in Omloop

De topfavoriet heeft het waargemaakt! Op de demarrage van Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad had geen van zijn concurrenten een antwoord. De grote favoriet ging hij sowieso zijn in zowat alle belangrijke eendagskoersen in het voorjaar. Dat zal WVA nu nog een beetje meer zijn.

Het wedstrijdbegin was er vanuit Belgisch oogpunt eentje in mineur: Lawrence Naesen moest na een val naar het ziekenhuis gevoerd worden en brak zijn sleutelbeen. Acht andere renners verging het beter: Healy, Holmann, Konychev, Jauregui, Apers, Grondin en Hulgaard kozen voor de aanval. Paasschens wilde er ook nog naartoe, voor hem werd het echter een 'chasse patate'. Door de versterkingen van de klassieke kern rond Van Aert werd er gekeken naar wat Jumbo-Visma zou doen en de Nederlandse formatie schuwde de verantwoordelijkheid niet. Florian Vermeersch en Loïc Vliegen begonnen aan een achtervolging op de koplopers. Bij Vermeersch' ploegmaat Campenaert werden schaafwonden vastgesteld na een val. Naast Vermeersch en Vliegen sloot ook Küng aan helemaal voorin. In een latere fase deden Van Aert, Benoot, Pidcock, Colbrelli en Narvaez hetzelfde. Het kwam echter weer tot een samensmelting met de groep van de andere favorieten. Benoot was dan wel al op zijn kousenvoeten weggereden, maar hij zou niet voorop blijven. Het was vervolgens aan zijn kopman Van Aert om op de Bosberg al zijn troeven op tafel te gooien en dat waren er heel wat. Zijn demarage liet de rest van het deelnemersveld kansloos: Van Aert was op weg naar de overwinning. Colbrelli kwam als tweede over de streep in Ninove en Van Avermaet als derde: een podium om u tegen te zeggen.