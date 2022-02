Van Aert betuigt na Omloop steun aan betrokkenen in oorlog: "Koers belangrijkste bijzaak, hoop dat verstand zegeviert"

Het vredesteken dat Wout van Aert toonde aan de aankomst van de Omloop, bewees dat de oorlog in Oekraïne ook hem beroert. "Waanzin", vindt Van Aert het. Het maakt van koers meteen een bijzaak. Wel is het niet minder knap dat Van Aert meteen zijn eerste wedstrijd dag wint.

Van Aert had zijn beslissende aanval geplaatst op e Bosberg. "Tiesj Benoot en ik hadden de boel geforceerd op de Berendries. We zaten mooi in het offensief. Vanaf dan hadden we altijd de controle. Tiesj heeft fantastisch gereden, ook de andere jongens hebben stuk voor stuk hun werk gedaan. Het was een kantelpunt om daar te demarreren."

Was Van Aert snel zegezeker? "Je weet nooit als je demarreert of ze gaan volgen, dat zou wat makkelijk zijn. Toen ik alleen was, moest ik wel doorrijden. Ik had niet gedacht dat het zo goed ging gaan, maar ik heb mij natuurlijk wel goed voorbereid. Wat je binnen hebt, is altijd een mooie bonus."

NOG BETER ZIJN IN DE RONDE EN ROUBAIX

Van Aert verzekert overigens dat er zeker nog rek op zit. "Ik was goed, maar klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn langer. Daar heb je net iets meer voor nodig." Nu is het op naar Parijs-Nice. "Ik denk dat dat een mooie koers is om nog dat stapje vooruit te zetten. We proberen daar met Primož Roglič voor de eindoverwinning te gaan. Daar zal ik mijn steentje voor proberen bij te dragen."

Van Aert wilde absoluut zelf nog het conflict tussen Oekraïne en Rusland aankaarten, dat momenteel de hele wereld in de ban houdt. "De koers is de belangrijkste bijzaak ter wereld, met de nadruk op bijzaak. De oorlog is dichterbij dan je zou willen. Het is gewoon waanzin dat dit kan. Voor wat het waard is wil ik mijn steun betuigen aan de betrokkenen en hoop ik dat het gezond verstand snel zegeviert."