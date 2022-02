Wout van Aert op eerste koersdag al de te kloppen man: "Veel jongens schrik van de druk om favoriet te moeten zijn"

Overal waar hij start de favoriet zijn: dat lijkt het lot te zijn van Wout van Aert dit voorjaar. Waar het aan het begin van vorig seizoen over 'De Grote Drie' ging, gaat het nu eigenlijk enkel over Van Aert. Terwijl die nog geen enkele wedstrijddag in de benen heeft op de weg.

De toeschouwers in Gent waren alvast erg blij om Wout van Aert te kunnen begroeten. "Het was leuk om nog eens de steun van het publiek te voelen. Ook op het WK wielrennen in Leuven mochten we die nog eens ervaren. Nadien keek iedereen uit naar het einde van de coronacrisis, maar de winter was opnieuw een stap achteruit. Hopelijk keren we zo snel mogelijk terug naar het normaal."

Van Aert heeft zich met zijn ploegmaats op de Teide in Tenerife voorbereid op zijn seizoensstart. "De laatste weken hadden we een goede voorbereiding, maar we misten ook enkele koersen die in het begin van de kalender op het programma staan. Ik ben heel gretig om opnieuw te koersen."

LANG VOORJAAR

Zonder één koersdag in de benen wijst iedereen naar Van Aert als topfavoriet. "Ik heb nooit gezegd dat ik naar hier kwam om te winnen. Het is grappig om te zien dat zo veel jongens blijkbaar schrik hebben van de druk om favoriet te moeten zijn. Ik geniet daar wel van. We weten dat het nog een lang voorjaar is."

En gaat Wout van Aert nu voor winst in de Omloop Het Nieuwsblad of niet? "Ik ga proberen, maar hopelijk kunnen we de komende weken nog verbeteren", zei Van Aert voor de start van de wedstrijd in Gent.