Ziektegolf in Parijs-Nice door ... mondmaskers? "Dat proces werd verhinderd"

In Parijs-Nice was het een bijltjesdag, met 18 renners die niet vertrokken en nog eens 5 die opgaven onderweg.

18 renners die niet starten in een rit in de World Tour, dat is eigenlijk ongezien. En het was niet eens een afsluitende dag.

Weerstand

Er zijn heel wat verklaringen voor te verzinnen. "Na twee jaar corona, een periode waarin we volop mondmaskers droegen, is ons immuunsysteem wat verzwakt. Vanaf dat er nu iets passeert, hebben we het zitten", aldus Mauri Vansevenant in Het Laatste Nieuws.

Daarin bijgetreden door Joost De Maeseneer, hoofdarts van Intermarché-Wanty Gobert: "Door veel in contact te komen met potentiële ziektekiemen bouwt een mens inderdaad zijn eigen immuniteit, zijn eigen weerstand op. Reden waarom bijvoorbeeld dokters zelf zelden ziek worden. Dat proces werd nu verhinderd."