Kon van Aert Parijs-Nice winnen? Analist duidelijk: "Ik snap waar zijn prioriteiten liggen"

Wout van Aert maakte heel veel indruk in Parijs-Nice. Of er ook een eindzege in zat? Een moeilijke vraag, maar hij maakte wel indruk.

"Of Wout van Aert Parijs-Nice kon winnen? Als je ziet wat hij in de laatste rit doet zou je zeggen ja, maar hij liet ook twee ritten lopen. Het is hypothetisch en niet te beantwoorden", aldus Renaat Schotte in De Tribune. Het plan "Maar ik vind het vooral knap dat hij zich aan het plan houdt deze keer, met Parijs-Nice niet elke dag vol te gaan. Hij wil wedstrijden afvinken en denkt eerst aan de monumenten." "Ik snap waar hij zijn prioriteiten legt. Hij wil de Ronde van Vlaanderen winnen, Parijs-Roubaix en hij won al Milaan - San Remo."