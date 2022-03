Lof voor WvA: "Moet hij zich op sprinten dan wel klimmen toeleggen?" en "Straffer nummer dan op de Ventoux"

Wout van Aert liet een straf nummertje zien in Parijs-Nice. Rest de vraag: moet hij zich nu op het sprinten dan wel op het klimmen toeleggen om mooie races te winnen.

"Hij sprint misschien wat minder, maar hij klimt zoveel beter", aldus Renaat Schotte in De Tribune. "Hij reed met de klassementstenoren mee bergop, doet Quintana lossen, ... Dat is fenomenaal."

"De mindere sprint is misschien net omdat hij beter aan het worden is in het klimmen. En zo kan hij Pogacar misschien volgen op de Poggio."

Sprinten of klimmen?

"Ik vond zijn nummer zondag straffer dan zijn overwinning op de Ventoux", pikte Wim De Coninck in met veel mooie woorden.

"Maar moet hij nu beter klimmen of net die sprint als primordiaal pakken, want hij gaat in de Ronde van Vlaanderen en in Roubaix en in de Amstel met een klein groepje naar de meet gaan en dan wordt hij al eens geklopt."