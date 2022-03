Yves Lampaert meldt zich opnieuw voor de dienst: "Ik hoop dat ik een beetje mee kan koersen"

Ook Yves Lampaert was bij de zieken in het peloton. 'Lampi' meldt zich weer voor de dienst in Gent-Wevelgem. Of hij er echt klaar voor is, zal moeten blijken.

Voor de start van de koers kon Lampaert dat nog niet zelfverzekerd verklaren. "Ik hoop dat ik een beetje mee kan koersen", drukte de renner van Quick-Step Alpha Vinyl zich voorzichtig uit. "Ik heb een week bijna niets gedaan. Nadien was ik een paar dagen half-half. Ik voel me pas vanaf donderdag weer goed op de fiets. Dit komt misschien net te vroeg." MET JAKOBSEN NAAR DE SPRINT Als hij zijn deel van het werk kan doen, is de opdracht om het zo goed mogelijk samen te houden. "De missie moet zijn om met Jakobsen naar de sprint te gaan." Ballerini is zowat de back-up bij Quick-Step. "En met Ballerini zou het een beetje hetzelfde zijn. We gaan zien wat de koers geeft." Lampaert wist vooraf wel al wat een belangrijke fase in de wedstrijd ging worden. "De sleutel ligt in de heuvelzone. De wind zal weinig bepalend zijn. Het zal daar alert koersen zijn", aldus Lampaert.