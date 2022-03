📷 Zege van Biniam Girmay is ook fantastisch eerbetoon aan overleden Antoine Demoitié

Het was zondag precies zes jaar geleden dat Intermarché in Gent-Wevelgem Antoine Demoitié verloor. Hij stierf na een aanrijding met een motor.

Intermarché-Wanty-Gobert maakte dat ook duidelijk in de tweet die ze verstuurden over de zege van zondag: "Voor Antoine Demoitié!".

192, het rugnummer van Demoitié op die dag, wordt niet meer gedragen in Gent-Wevelgem. Op de fietsen en volgwagens van de wielerploeg stond ook jarenlang "We ride for Antoine".

Today is a very special day for us.



On 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟐𝟕, 𝟐𝟎𝟏𝟔, Antoine Demoitié competed in his last race in @GentWevelgem.



Since that day, his memories has been with us on every race, every pedal stroke.#RideForAntoine ❤️ pic.twitter.com/cFXRJhFebD