Deze renster uit Oekraïne stond aan start Gent - Wevelgem: "Erg trots op mijn land" en "Mijn broer doet legerdienst, voorlopig is hij veilig"

De finish van Gent-Wevelgem haalde ze niet, maar toch heeft de piepjonge Olha Kulynych een verhaal.

Olha Kulynych komt uit Oekraïne, maar rijdt al een aantal jaren in Belgische loondienst. Afgelopen zondag kwam ze aan de start in Gent-Wevelgem.

De finish haalde ze niet, maar ze was wel de enige uit Oekraïne die aan de start kwam. En dat is dezer tijden altijd interessant.

Trots

"Toen mijn moeder me belde om te zeggen dat er iets was losgebarsten, kon ik het niet geloven", aldus Olha Kulynych in Sportweekend.

"Ik ben hier, mijn familie is daar. En ik kan er niets aan doen. Dat maakt het echt niet makkelijk. Mijn broer zit in het leger. Voorlopig is hij veilig. Ik ben erg trots op mijn land."