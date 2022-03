Girmay reageert de 'day after': "Ik heb goed geslapen" en "Feestje? Een glasje champagne, meer niet ..."

Biniam Girmay heeft geschiedenis geschreven door Gent - Wevelgem te winnen. Een dag later kwam hij nog eens terug op de hele zaak.

"Het was heel bijzonder, met heel het team rondom mij ook. Iedereen is zelfs nog blijer dan ik, ook vandaag hebben we er nog van genoten", aldus Girmay op een persconferentie de 'day after'.

"Het was een waanzinnige avond. Een feestje? Neen hoor, een glaasje champagne met een diner bij, maar zeker niet meer dan dat."

Goed geslapen

"Ik heb kunnen slapen, ja. Natuurlijk is de film nog eens afgespeeld in mijn hoofd, maar als ik mijn ogen sluit ga ik slapen. Ik was ook heel moe, dat maakte het makkelijker."

"Ik heb duizenden berichten gekregen, dus ik kan op dit moment niet alles lezen. Ik heb nog niet te veel op mijn gsm gezeten, maar heb meteen mijn vrouw gebeld. Dat was het belangrijkste."