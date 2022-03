Hilaire Van der Schueren over Girmay: "Tijdens de wedstrijd is hij om een rijsttaartje komen vragen"

Biniam Girmay reed zich zondag in Gent-Wevelgem in de geschiedenisboeken. Hilaire Van der Schueren genoot met volle teugen.

Bij Intermarché werd de champagne bovengehaald, terwijl het eerst zelfs niet de bedoeling was dat Girmay Gent-Wevelgem zou rijden.

“Normaal zou Bini in Frankrijk La Roue Tourangelle rijden, maar na de E3 konden we niet anders dan hem ook in Gent-Wevelgem te laten starten”, vertelt Van der Schueren in Het Nieuwsblad. “We wilden hem vooral de kans geven om ervaring op te doen en wie weet om een prijs te rijden, maar dit…”

Communicatie is er amper met de stille Girmay. “Tijdens de wedstrijd is hij om een rijsttaartje komen vragen en hij nam er nog een tweede. Lekker, hé: dat is ongeveer alles wat hij gezegd heeft.”

Ondanks het succes zal hij zondag niet de Ronde van Vlaanderen rijden. “Hij moet naar zijn familie, die hij al sinds 3 januari niet meer gezien heeft. Hij heeft daar nood aan. Als hij terugkeert, bereiden we hem voor op Frankfurt en de Giro.”