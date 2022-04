"Triestige zondag" voor Wout Van Aert die titel niet kan verdedigen in Gold Race

Geen Wout van Aert in de Amstel Gold Race. De Belgische kampioen kan zijn titel niet verdedigen nadat hij anderhalve week geleden besmet raakte met het coronavirus. En dat stemt hem droevig.

Op zijn Instagram deelt Wout van Aert een foto waarop hij aan het balen is op zijn stuur. Daarbij schrijft Van Aert dat het opnieuw "een triestige zondag" is voor hem. "Niet in staat zijn om mijn titel te verdedigen in de Amstel Gold Race doet pijn. Ik kom terug... op een dag", laat hij open of hij in Parijs-Roubaix wel aan de start zal staan.

Van Aert werd ziek in de week voor de Ronde van Vlaanderen en zag zo zijn grote doel van dit jaar in rook opgaan. De Amstel Gold Race kwam sowieso te vroeg voor de Belgische kampioen. Het is nog een vraagteken of hij aan de start zal verschijnen van Parijs-Roubaix. Na de recente gebeurtenissen met Colbrelli en Declercq raadt de medische wereld het hem alleszins af.

De kans op Roubaix hoort niet fiftyfifty te zijn maar nul. Na een corona-infectie mag het lichaam (en dus het hart) niet te snel overbelast worden. Wout Van Aert zal Parijs-Roubaix winnen, maar niet dit jaar. Ook profsporters kunnen best volledig uitzieken en dan rustig opbouwen. https://t.co/itlityZv9n — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) April 2, 2022

Vorig jaar won Wout van Aert de Amstel Gold Race na een milimetersprint tegen Tom Pidcock. De Brit is vandaag opnieuw een van de topfavorieten maar zal om te winnen wel eerst moeten afrekenen met die andere topfavoriet en winnaar van De Ronde Mathieu Van Der Poel