Van Der Poel wil dubbel slaan na Ronde van Vlaanderen: "Had een paar dagen nodig om te herstellen"

Net als vorige week in de Ronde van Vlaanderen is er vandaag in de Amstel Gold Race maar één echte grote favoriet: Mathieu van der Poel.

Vorige week loste Van Der Poel de verwachtingen in door de Ronde te winnein na een knotsgekke laatste kilometer. Nu wil hij dat kunstje nog eens overdoen in zijn eigen land.

"Ik had wel een paar dagen nodig om te herstellen na de Ronde van Vlaanderen maar nu voel ik me weer goed. Na Vlaanderen is er altijd sprake van wat decompressie", klinkt het.

In 2019 won Mathieu Van der Poel de Gold Race op een onwaarschijnlijke manier. Daarom is hij nu ook de grote topfavoriet. "De Ronde van Vlaanderen ligt me beter dan de Amstel of Parijs-Roubaix. Maar ik heb er zin in om te koersen. De finale kan vandaag vroeger openbreken na de kleine parcourswijziging dus ik verwacht dat het een spektakel wordt", besluit Van der Poel veelbelovend.