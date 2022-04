Geen podium voor VDP: "In finale niet goed genoeg om op alles te reageren, stunt zoals in 2019 gaat niet meer lukken"

Net geen podium voor topfavoriet VDP. Na zijn overwinning in 2019 moet Van der Poel dus nog wachten om de Amstel een tweede keer op zijn palmares te zetten.

"Een hele lastige dag", zo omschreef Mathieu van der Poel hoe het voor hem aanvoelde bij NOS. "De Amstel is sowieso één van de lastigere koersen, zeker als je het opneemt tegen lichtgewichten. Het begint al van heel ver. De samenwerking in de kopgroep was best oké, maar ik wist dat Ineos het gevaarlijkst was, omdat het Kwiatkowski en Pidcock mee had. Dan wordt er een beetje gekeken naar elkaar."

In de laatste twee kilometer schudde Van der Poel wel nog een versnelling in de benen. Velen dachten misschien dat hij net als bij zijn zege in de Amstel in één ruk nog naar voren zou rijden. "Een stunt zoals in 2019 was heel speciaal en zoiets gaat ook niet meer lukken. Ik voelde me best oké, maar ik was niet goed genoeg om op alles te reageren in de finale en dan moet je beslissingen nemen." Van der Poel kwam als vierde over de streep.

HOPELIJK 100 PROCENT IN ROUBAIX

Dat de Amstel nu de eerste klassieker na de Ronde was, beviel hem dan weer wel. "Op zich vind ik de plaats op de kalender niet slecht. Na Parijs-Roubaix ben je echt wel geradbraakt. Na die overwinning in de Ronde van Vlaanderen, waar ik lang had naar toegeleefd, was er toch een beetje decompressie. Hopelijk ben ik volgende week weer honderd procent."