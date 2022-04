Jumbo-Visma gaat Van Aert uitgebreid testen voor beslissing valt over Parijs-Roubaix: "We nemen geen enkel risico"

Gaat Wout van Aert nu Parijs-Roubaix rijden of niet? Bij Jumbo-Visma kunnen ze er nog niet veel over zeggen. Wel staat vast: ze nemen geen enkel risico.

Algemeen directeur Richard Plugge weet wel wat het is om corona op te lopen. "Ik heb zelf heel erge Covid gehad twee jaar geleden", vertelt de Nederlander in Het Laatste Nieuws. "Tot vandaag voel ik daar nog steeds effecten van als ik aan het sporten ben. Ik ben natuurlijk van een heel ander niveau dan onze renners, maar ik heb wel ondervonden wat de impact van Covid kan zijn."

© photonews

"Wij hebben met ons medisch management heel duidelijk afgesproken dat we voorzichtiger dan voorzichtig zijn", koppelt Plugge terug naar de situatie van Van Aert. "Wout traint en nu moeten we kijken hoe hij zich ontwikkelt." De kans dat Van Aert de start van Parijs-Roubaix haalt, houdt Plugge op fiftyfifty. "Of hij rijdt, of hij rijdt niet."

We volgen zijn trainingen van kortbij op

Er wordt alleszins geen druk gezet vanuit de ploeg om hem absoluut te doen starten. "Ik heb liever dat hij nu even twee weken rust neemt, of drie of vijf weken voor mijn part, als dat nodig is om daarna weer normaal te kunnen koersen. We volgen zijn trainingen van kortbij op. Voor we beslissen gaan we uitgebreid testen: kijken of alles in orde is met zijn hart en zo."

Voorlopig is er dus zeker nog geen uitsluitsel. "We bekijken het dag per dag. Maar één ding is zeker: we nemen geen enkel risico met de gezondheid van onze renners", onderstreept Plugge.