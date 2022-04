📷 Vijf Belgen moeten Mathieu van der Poel aan de zege helpen in Parijs-Roubaix

Kopman Mathieu van der Poel krijgt met Senne Leysen, Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Guillaume Van Keirsbulck en Julien Vermote vijf Belgen mee. Ook Zwitsers kampioen Silvan Dillier zit in de selectie.

Voor Van der Poel wordt het de tweede deelname aan Parijs-Roubaix. Vorig jaar werd hij in oktober derde, toen hij in de sprint geklopt werd door Colbrelli en Vermeersch.

Ladies and gentlemen, drum roll please! 🥁



👉 Have a look at our team for #ParisRoubaix 🔵🔴 pic.twitter.com/LcNXEA3NGJ