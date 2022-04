Mathieu van der Poel neemt zich voor om tot het einde te vechten: "Parijs-Roubaix is moeilijke koers om te winnen"

In zijn eerste Parijs-Roubaix werd Mathieu van der Poel derde. Doet hij zondag beter? Winnen, dat is eigenlijk het enige waar Van der Poel tevreden mee kan zijn.

Op de ploegenpresentatie maakte de Nederlander alvast de vergelijking met de weersomstandigheden van vorig jaar. Die zijn nu veel beter. "Het is helemaal anders. Het is wat technischer als het regent, maar ik heb liever dat de zon schijnt."

Je hebt wat geluk nodig met het materiaal

Van der Poel voelt zich goed omringd. "We zijn hier met een goede ploeg. Al deze jongens rijden graag met de fiets en dat is wel belangrijk op de kasseien. Ik heb goede benen, maar Parijs-Roubaix is een moeilijke koers om te winnen. Je hebt ook wat geluk nodig met het materiaal. Je mag nooit opgeven en moet tot het einde blijven vechten."

Heeft Van der Poel iets kunnen leren uit de ontknoping in Roubaix uit 2021? "Het is moeilijk te zeggen welke lessen er te trekken zijn uit de editie van vorig jaar. Het was toen zwaar om nog echt te sprinten. Het was wel een mooie koers en we gaan proberen er ook dit jaar iets moois van te maken."