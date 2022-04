VOORBESCHOUWING: Van der Poel topfavoriet? Dit zijn onze sterren voor Parijs-Roubaix

Vorig jaar werd het moddervreten, dit jaar zou het wel eens heel erg droog kunnen blijven. Maar Parijs-Roubaix is en blijft altijd een zware race.

Wout van Aert is er alsnog bij en blijft daardoor een man om in de gaten te houden, al houdt hij het zelf op een 'dienende rol' voor deze editie van de Helleklassieker.

En dus zal iedereen onderweg naar de piste van Roubaix kijken naar Mathieu van der Poel, die de voorbije weken goede vorm liet zien.

© photonews

Vorig jaar won Sonny Colbrelli, maar hij is er niet bij - net als die andere ex-winnaar Peter Sagan. En ook Philippe Gilbert is niet meteen in zijn allerbeste vorm.

De kans dat we een nieuwe naam op de erelijst krijgen is dan ook zeer realistisch te noemen. Zal het ploegenspel gespeeld worden of krijgen we een strijd tussen de grote namen?

Koers openbreken?

En vooral: op welke van de 30 kasseistroken breekt het echt allemaal open? In en rond het bos van Wallers, op zo'n 100 kilometer van de streep? Mons-en-Pévèle op zo'n 50 kilometer van de meet? Of toch nog later?

Dit seizoen hadden we met Kristoff, Girmay en Mohoric al een aantal ferme verrassingen, wie weet wat het op de kasseien kan geven? Kristoff is overigens met zijn kunde en talent ook al niet kansloos. Maar het zal toch vooral loeren zijn naar VDP.

Onze sterren:

**** Van der Poel

*** Van Aert - Ganna

** Pedersen - Laporte - Asgreen

* Küng - Van Baarle - Kristoff - Lampaert