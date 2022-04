Wout van Aert herhaalt dat hij geen honderd procent is: "Ik hoop samen met ploegmaats in de finale te zitten"

Honderd procent is hij niet, maar wat is er mogelijk voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix? De finale rijden, dat zou op zijn minst toch moeten lukken.

Van Aert was erbij toen Jumbo-Visma zich een dag voor de koers presenteerde op de ploegenpresentatie van Parijs-Roubaix in startplaats Compiègne. Dat is al een overwinning op zich. "Het was een moeilijke periode in aanloop hier naartoe. Ik ben heel tevreden dat ik aan de start kan staan", aldus Van Aert.

Als Jumbo-Visma als collectief goed voor de dag komt, valt er voor Wout van Aert ook wel wat te rapen. "Dit is één van de mooiste koersen van het jaar. We zijn hier met een zeer sterke ploeg. Ik hoop samen met mijn ploegmaats in de finale te zitten."

GEDULD WAS NODIG

Gevraagd naar zijn fysieke paraatheid bevestigt de Belgische kampioen wel dat hij niet die topvorm heeft zoals voor zijn coronabesmetting. "Ik ben zeker geen honderd procent. Dat was ook moeilijk na een week zonder training. Ik heb geprobeerd om geduld te tonen, want het was nodig. Ik ben klaar om te koersen, maar het is onmogelijk om nog dezelfde benen te hebben als voordien."