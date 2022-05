David Lappartient over Mathieu van der Poel: "Hij wil altijd zelf de koers maken"

UCI-voorzitter David Lappartient heeft gisteren ook de prestaties van Mathieu van der Poel gezien. In een gesprek met Wielerflits loofde hij de prestaties van de Nederlander.

Ook UCI-voorzitter David Lappartient had gisteren de ritzege van Mathieu van der Poel in de Giro gezien. "Hij is altijd van de partij als er heroïsche gevechten zijn in de koers", vertelt hij aan Wielerflits. "Hij rijdt nooit vanuit het defensief en wil altijd zelf de koers maken."

"Zo keren we terug naar de roots van het wielrennen", gaat Lappartient verder. "Ze rekenen niet meer op de fiets, maar ze durven en ze rijden met bravoure."

Lappartient vindt het wel jammer dat Raymond Poulidor de ritzege van zijn kleinzoon niet kon meemaken: "Hij zou ongelooflijk trots geweest zijn."