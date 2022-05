Mathieu van der Poel opnieuw mee in de vroege vlucht en spreekt over een goede dag

Mathieu van der Poel zat in de 17e rit naar Lavarone opnieuw in de vroege vlucht. Achteraf zei hij na de aankomst aan Het Nieuwsblad dat hij een goed dag had.

In de 17e rit naar Lavarone zagen we opnieuw Mathieu van der Poel in de vroege vlucht zitten. Nochtans was dat niet het plan. Dat liet hij weten aan Het Nieuwsblad. Hij voelde zich goed en het ging goed bergop. Al had van der Poel gehoopt dat het zou blijven regenen en fris zou blijven, omdat de temperaturen dan iets normaler zijn en hem dat beter ligt.

Op de laatste klim reed van der Poel even alleen op kop. Hij zij dat het een alles-of-nietspoging was, in de hoop dat Gijs Leemrijze zou breken en dat hij vleugels zou krijgen. Uiteindelijk werd van der Poel overvleugeld door de betere klimmers en besefte hij dat de poging een beetje optimistisch was, maar hij vond het goed dag.